Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınına müdahale sürerken, Yarımada'da yer alan Gortynia bölgesinde yeniden yükselen alevler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangının Neohori köyüne ulaşması engellendi. Yunan itfaiye güçlerine destek olmak için Yunanistan'a gelen Fransız itfaiye ekipleri ise tüm operasyonda büyük rol oynadı.





Öte yandan yetkililerin daha önce sakinlerine tahliye uyarısında bulunduğu Pyrris, Kastraki ve Hora köylerinde çok sayıda ev yandı. Birçok vatandaş ise, itfaiye ekipleri ile birlikte alevlerle savaşmak ve mallarını kurtarmak için köylerinde kaldı.







Alexandros Gasteratos

