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Morg girişinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Morg girişinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Morg girişinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te morg önünde geri geri manevra yapan araç, arkasından geçen güvenlik görevlisine çarptı. Kazada güvenlik görevlisi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu girişinde meydana geldi. Bilecik Belediyesine ait 11 AK 924 plakalı cenaze aracı sürücüsü Ersin A. morg girişinden geri manevra yaptığı esnada aracın arkasından geçen güvenlik görevlisine Zeynep A.'ya çarptı. Kazada güvenlik görevlisine Zeynep A. yaralanırken, morg girişi üzerinde bulunan acil servise kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cem Kaan Toka

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