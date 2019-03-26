Morhipo.com yeni markasını modaseverlerin beğenisine sundu

Kendine ait özel markalarıyla moda tutkunlarının trendlere kolayca ulaşabilmesini sağlayan Morhipo.com, modern ve dinamik çizgileri birleştiği yeni markası Monamoda'yı modaseverlerin beğenisine sundu. Yeni sezonda viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlar ön plana çıkıyor.

Yapılan açıklamada; özellikle iş hayatında casual tarzı yakalamak isteyenler için tasarlanan markanın yeni koleksiyonunda viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlar ön plana çıkıyor. Koleksiyonda ayrıca 'animal print' trendi doğrultusunda yılan, leopar ve zebra desenlerinden oluşan kıyafetler de yer alıyor.

Pastel tonlar ön planda

Yazın vazgeçilmezi sayılan pastel tonlarda pudra pembeler ve açık maviler koleksiyonun öne çıkan renkleri olurken, doğal kumaşlara en çok yakışan baharat renkleri de koleksiyonda yer alıyor. Ayrıca bu sezonun önemli trendlerinden olan bej, ekru, beyaz renk kombinasyonu da kombinlerde bulunurken Monamoda'nın temelini oluşturan bir diğer grubu ise zamansız, her sezon kullanılabilecek basic parçalar oluşturuyor.