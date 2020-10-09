Moskova kritik Ermenistan-Azerbaycan toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da ateşkes, esir ve ölü takası konularında Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nı Moskova'da toplantıya davet etmesi üzerine iki ülkeden olumlu cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın ev sahipliğinde Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlık konutunda bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesi 16.30'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova toplantının başladığı an üçlü görüşmeye dair çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Dağlık Karabağ'da ateşkes için Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, Ermenistan tarafında ise panik havası sürüyor. Bölgenin kilit ülkelerinden Rusya, Güney Kafkasya'daki gerilime karşı harekete geçti. Kremlin Sarayı, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarını bölgede ateşkes sağlanması, esir ve ölülerin takası için görüşmeye çağırdı. Rusya'nın çağrısı iki ülke tarafından karşılık bulunca bugün başkent Moskova'da yerel saatle 16.30'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında kritik toplantı başladı.

BM'den toplantıya dair açıklama

Rusya'nın hamlesiyle iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelirken, tüm dünya tarafından gözler Moskova'ya çevrildi. Birçok ülkenin basın kuruluşları tarafından toplantının sonucu merakla beklenirken, toplantı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) kanadından açıklama geldi. BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric toplantıyla ilgili, “Bu toplantıyı ve çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu girişimlerle saldırıların son bulacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda saat 16.30'da başlayan toplantı hala devam ederken, toplantıya 1 saat ara verildi. Edinilen bilgilere göre bu 1 saatlik arada Bakan Bayramov, Azerbaycan'ın Moskova'da bulunan konsolosluk binasına gitti. Burada bir süre Azerbaycanlı heyetle değerlendirme toplantısı yapan Bayramov, bir süre sonra konsolosluk binasından ayrılarak tekrar Rusya Dışişleri Bakanlığı Konutu'na geldi. Bayramov'un dönmesiyle birlikte toplantı 1 saatlik aranın ardından tekrar başladı. Lavrov, Bayramov ve Mnatsakanyan arasındaki Dağlık Karabağ zirvesi hala devam ederken, toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Erhan Altıparmak