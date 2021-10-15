Moskova metrosunda 'yüz tanıma sistemiyle ödeme' dönemi

Geniş metro ağına sahip Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir sisteme geçildi. Moskova Belediyesi'nin kurduğu "Face Pay" adlı yeni sisteme göre yolcular metro girişinde "Troyka" isimli metro biniş kartlarını kullanmak yerine yüzlerini göstererek metroya binmeye başladı. Belediyenin tanıttığı sisteme göre yolcular belirtilen uygulama üzerinden yüzlerini tanıtarak sisteme dahil olabiliyor. Kayıt işlemleri tamamlanan kişiler metroya binerken yüzlerini gösterdiği anda metro biniş ücretleri yolcunun ilişkilendirdiği banka hesabından otomatik olarak çekiliyor. Bugün başlatılan yüz tanıma yöntemiyle ödeme sistemine ilk 20 dakikada 9 bin kişi kayıt yaptırarak uygulamayı kullanmaya başladı.

Olumlu ve olumsuz görüşler var

Moskova'da başlatılan sistem beraberinde tartışmaları da getirdi. Bazı Ruslar bu sistemin kolaylık olduğunu ve bakiye yükleme, kartı kaybetme veya unutma gibi sorunlara çare olduğunu savunurken, bazı kişiler ise bunun insanları takip etmek için bir araç olduğunu iddia etti. Bazı kişiler de sistemi kullanmak için maskelerini indirmek zorunda kalacaklarını, ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında maskelerini indirenlere ceza yazıldığını hatırlattı. Bu tartışmaların üzerine açıklamalarda bulunan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin faaliyete geçen sistemin insanlara kolaylıklar getirdiğini ve Moskova'ya çağ atlatacağını ifade etti. Sistemi eleştirenlere sert çıkan Sobyanin, hiçbir güvenlik sorununun bulunmadığını ve insanların bu sisteme güvenebileceklerini belirtti. Sobyanin ayrıca kullanıcıların sosyal mesafe sınırları dahilinde maskesini indirip yüz tanıma sisteminden geçebileceğini belirtti.

Face Pay'in kullanımı zorunlu tutulmazken, isteyenler diğer yöntemlerle ödeme yapmaya devam edebilecek.