Moskova'da Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) etkisini sürdürmeye devam ederken, Rusya'da en çok vak'a başkent Moskova'da görülüyor. Hemen hemen tüm vak'a ve ölümlerin Moskova'da görülmesi üzerine Moskova Bölge Valiliği önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamada Moskova'da 00.00-08.00 saatleri arasında tüm eğlence merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin, barların, restoranların ve oyun salonlarının kapalı tutulacağı duyuruldu. Daha önce katı karantina kurallarının uygulandığı Moskova'da vak'a sayılarının artması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği ifade edildi.

Ayrıca tüm devlet kurumlarının ve belediyelerin yatakhaneli misafirhanelerinin Covid-19 hastalarına açılacağı, hastaların buralarda tedavi olabileceği aktarıldı. Uygulamanın bu gece saatinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilirken, Moskova'da güç içinde sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uymayanlara yönelik verilen cezaların katılaştırılacağı bildirildi.

Rusya'da korona virüs nedeniyle şu ana kadar 23 bin 491 kişi hayatını kaybederken, toplam vak'a sayısı 1 milyon 354 bin 163, virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 48 bin 97 olarak açıklandı.

Erhan Altıparmak

