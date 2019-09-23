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Moskova'da Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı

Moskova'da Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı
Moskova'da Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Müslümanların sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı.

Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova'da cami ve ibadethanelerin arttığına dikkat çekerek, Müslüman nüfusunun 1998 yılından beri büyük artış gösterdiğini ve buna dair çalışmalar yapıldığını söyledi. Rus basınına Moskova'daki Müslüman cemaat hakkında bilgi veren Gaynuttdin, “Moskova'da şuan Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı, üstelik 4 milyona yaklaştı. Bu rakam 1998 yılına kadar 800 bin civarındaydı” dedi.
Moskova'da ibadethane sıkıntısı olduğunu da dile getiren Gaynuttin, bu doğrultuda çalışmaların istikrarla devam ettiğini ve yeni camilerin inşası ve yeni proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Moskova'da artan Müslüman nüfusun özellikle Orta Asya'dan çalışmaya gelen göçmenler nedeniyle artış gösterdiğini söyleyen Gaynutdin, bu artışın her yıl yükselerek sürdüğünü ifade etti.

Erhan Altıparmak
 

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