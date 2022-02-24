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Moskova'da savaş karşıtı protesto gösterileri yasaklandı

Moskova'da savaş karşıtı protesto gösterileri yasaklandı
Moskova'da savaş karşıtı protesto gösterileri yasaklandı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’da protesto gösterilerinin yasaklandığını hatırlatarak muhtemel bir protesto girişimine müdahale edileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında ülkede güvenlik önlemleri arttırılırken, Rusya İçişleri Bakanlığı başkent Moskova'da yapılacak olan protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığa bağlı Moskova Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığının Moskova şehri Merkez Müdürlüğü, yasal olmayan gösteri ve yasaların ihlallerine karşı uyarıyor” denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk saatlerinde birçok kişi sosyal medya üzerinden Kremlin yönetimini eleştiren paylaşımlar yaparken çok sayıda Rus, savaş karşıtı tavır alınması ve protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Gün içinde bireysel olarak savaş protestosu yapan kişiler, Moskova ve bazı kentlerde ellerine aldıkları dövizlerle Kremlin'in kararını protesto etmeye başladı.

Erhan Altıparmak

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