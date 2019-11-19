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Moskova'da sis alarmı, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi

Moskova'da sis alarmı, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi
Moskova'da sis alarmı, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da olumsuz hava koşuları nedeniyle 48 uçuş iptal edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın havalimanlarında yoğun sis nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor. Başkentin Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetovo havalimanlarında şu ana kadar iptal edilen uçuş sayılarının 48 olduğu açıklandı. Havalimanlarına gelen uçakların ise piste iniş yapamadığı bildirildi.

Olumsuz hava ülke genelinde etkili

Moskova ile birlikte Rusya'nın diğer bölgelerinde de hava durumunda ani değişimler yaşandı. Dün az da olsa sıcak olan bölgeler bugün eksileri gördü. Vladivostok bölgesinde etkili olan yoğun kar hayatı olumsuz etkilerken, 42 otobüs seferinin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan uzmanlar tarafından hava durumunda yaşanan ani değişimle ilgili vatandaşlara uyarı yapıldı.

Şehriyar İmanbeyli
 

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