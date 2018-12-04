Moskova'da yine asılsız bomba ihbarı

Rusya'da son günlerde asılsız bomba ihbarlarının yapıldığı başkent Moskova'da metro için yeni bir bomba ihbarı daha geldi. Bugün ise Moskova'da akşam saatlerinde metrolarda bomba konulduğuna dair yine isimsiz bir ihbar geldi. Rusya Federal Güvenlik Ajansı (FSB) bu ihbar üzerine 9 metro istasyonunu tahliye ederek tarama çalışması başlattı. Yapılan incelemede ihbara yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 1 saat süren inceleme neticesinde ihbarın asılsız çıkmasıyla metro hatları yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, ardı ardına yapılan bomba ihbarlarının yurtdışı kaynaklı olduğu açıklandı. FSB yapılan ihbarların hiçbirinin doğruluğuna rastlanılmadığını açıkladı. Diğer taraftan geçtiğimiz haftalarda başlayan ihbar dalgası nedeniyle toplamda 3 milyon kişinin AVM ve metrolardan tahliye edildiği, oluşan maddi zararın ise 150 milyon rubleyi aştığı belirtildi.