Moskova'daki dörtlü toplantıda Suriye'ye ilişkin güvenlik ve mültecilerin dönüş konuları ele alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla bugün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada dörtlü görüşmeye ilişkin, “Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettiği vurgulanan açıklamada, “Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır” denildi.

Huzeyfe Tarık Yaman



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