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Moskova'nın 22 yaşındaki futbolcusu Samokhvalov, hayatını kaybetti!

Moskova'nın 22 yaşındaki futbolcusu Samokhvalov, hayatını kaybetti!
Moskova'nın 22 yaşındaki futbolcusu Samokhvalov, hayatını kaybetti!

Lokomotiv Moskova'nın 22 yaşındaki genç futbolcusu Innokenty Samokhvalov, bireysel olarak yaptığı idman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Innokenty Samokhvalov, bireysel olarak yaptığı idman sırasında hayata gözlerini yumdu. 22 yaşındaki oyuncu için hastaneden yapılan açıklamada vefatının kalp yetmezliğinden kaynaklandığı bildirildi. Evli ve bir çocuk sahibi olan Samokhvalov için kulübü, "Ailemiz büyük bir üzüntü içinde. Ailemize ve arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya 2.Lig ekiplerinden Kazanka'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Samokhvalov, bu sezon A takımla maça çıkmadı.

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