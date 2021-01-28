Mostafa Mohamed, Galatasaray'da

Galatasaray'da Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in transferi tamamlandı. Kulübü Mısır temsilcisi Zamalek, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Mohamed'in sarı-kırmızılılara transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, anlaşmanın detayları da verildi. 23 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllık kiralık olarak gittiği belirtilirken, kulübün 2 milyon Dolar kiralama bedeli alacağı ifade edildi. 31 Aralık 2021 tarihine kadar da Mısırlı futbolcunun 4 milyon Dolar karşılığında satın alma opsiyonunun olduğu aktarıldı.

Mostafa Mohamed'den Türk bayraklı paylaşım

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı. Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki futbolcusu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar da görüşmelere başladığını açıklamıştı. Mohamed de sosyal medya hesabından transferle ilgili ilk paylaşımını yaştı. Mısırlı futbolcu, paylaştığı fotoğrafta Türk bayraklarını ekledi





Oğuzhan Ort

