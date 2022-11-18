Moto kuryelere kredisiz motosiklet sahibi olma imkanı

Vigo, kuryelerin kendi motosikletlerine sahip olmasına destek olmak amacıyla ‘Motorun Vigo'dan Kampanyası'nı başlattı. Kuryelerin motosiklet sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen kampanya duyurusunda açıklama yapan Vigo Kurucu Ortağı Burç Öztüfekçi, “Kuryelerin birçoğu kiralık motorlarla çalışmak zorunda kalıyor. Biz de şirket olarak kuryelerin hayatlarını kolaylaştırmak onların standartlarını yükseltmek amacıyla böyle bir çalışmanın startını verdik. Kampanyadan farklı şirketlerde çalışan ancak şirketimize katılmayı düşünen kuryeler de faydalanabilir” dedi.

“Kuryeler, ödemelerde zorlanmadan motosiklet sahibi olabilecekler”

Kampanyanın detaylarına değinen Burç Öztüfekçi, “Şirket olarak mesleki standartları yükseltmek adına kuryelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kuryelerin ehliyet almalarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ehliyet alabilmelerini sağlayacak ‘Vigo Akademi'yi kurduk. Devamını getirmek istediğimiz bu çalışmanın haricinde kuryelerin güvenli sürüş eğitimleri almalarını destekliyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim çalışmalarının dışında kuryelerin kendi motosikletlerine sahip olmaları için de ‘Motorun Vigo'dan Kampanyası'nı başlattık.

Kuryeler bu kampanyadan yararlanarak ödemelerde zorlanmadan kolayca motor sahibi olabilecekler. Kuryeler ön ödeme sonrası aylık hak edişlerinden düşen taksit ödemeleriyle hiç zorlanmadan kendi motosikletlerine kavuşacak. Böylece motorlu kurye olarak çalışmak için kiralama yapan kuryelerin kazançlarını uzun vadede artırmalarını sağlayacağız.

“KDV ve ÖTV'lerini de biz karşılıyoruz”

Kampanya ile birlikte kuryelerin alacakları motorların; koruma demiri, çanta demiri, ruhsat bedeli, tüm noter masrafları, KDV ve ÖTV'lerini ücrete dahil ederek ek ücret ödemeden sahip olmalarını sağlıyoruz. Bu süreçte kuryelerin yapması gereken tek şey Vigo'nun resmi internet sayfasını ziyaret ederek ilgili formu doldurmak olacak. Şimdilik sadece İstanbul genelinde geçerli olan kampanya ile moto kuryeler iki farklı modelden birini seçerek motosiklet sahibi olabilecek.”

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