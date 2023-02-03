Moto kuryelere özel sağlık sigortası güvencesi

Moto kuryelerin mesleki standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Vigo, kuryelere sunduğu yan hakların sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Vigo Kurucu Ortağı Burç Öztüfekçi, “Şirket olarak bizimle çalışan tüm arkadaşlarımızın işlerini mutlu şekilde gerçekleştirmesini önemli buluyoruz. Bu yüzden onlara maddi olanakların yanında sunduğumuz yan haklarla birlikte daha mutlu olabilecekleri imkanlar vermek istiyoruz” dedi.

“Kuryelerimiz, özel sağlık sigortası yapılmadan göreve başlayamaz”

Moto kuryelerin sağlıklarını güvence altına almak amacıyla onların özel sağlık sigortası yapılmadan göreve başlatılmadığını belirten Burç Öztüfekçi şöyle konuştu:

“Hızlı teslimat sektörü her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Biz bu büyümeye en önemli katkıyı veren kişilerin sahada görev yapan moto kurye arkadaşlarımız olduğunu düşünerek onların daha mutlu olmalarını sağlamayı kendimize misyon edindik. Bu amaçla da onlara çeşitli yan haklar sunmak için çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi şüphesiz özel sağlık sigortası. Şirketimizde iş görüşmesi başarılı geçen bir kurye iş başı yapmadan önce hemen özel sağlık sigortası yapılır. Sigortası başlamadan asla paket dağıtımına çıkmasına izin verilmez. Bu bizim en hassas olduğumuz konu. Özel sağlık sigortasını yaparken de kuryelerimizin hak edişlerinden herhangi bir kesinti yapmıyoruz.

“Sağladığımız yan haklarla diğer markalardan ayrılıyoruz”

Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana kuryelik mesleğinin standartlarını yükseltmek adına birçok adım attı. Aynı şekilde çalışmalar yapmaya da devam ediyor. Aylık kazanç olarak kuryelerimize saatlik garanti ücret ile önemli bir gelir fırsatı sunarken diğer sağladığımız yan haklar ile de diğer markalardan ayrılıyoruz. Şirketimizde görev yapan moto kurye arkadaşlarımızın olası kaza durumlarında hem tedavi hem de kazanç olarak mağduriyet yaşamamaları için onlara özel sağlık sigortasının yanında kaza desteği de veriyoruz. Buna göre kuryemiz görevi başında geçirdiği kaza nedeniyle iş göremez olduğu günlerde bizden ödeme almaya devam ediyor. Bunun yanında market ve restoranlardan indirimli alışveriş yapmalarına imkan sağlıyoruz. Yakıtlarını yüzde 10'a varan indirimle almalarını sağlıyoruz. Bunlar sadece ilk akla gelen örnekler Biz istiyoruz ki Vigo ailesi, moto kuryelerin kendilerini en mutlu hissettirdiği yer olsun ve kuryeler çalışma hayatlarını uzun süre burada sürdürsünler.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.