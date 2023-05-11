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Moto kuryenin şaha kaldırma şovu kazayla bitti: O anlar kamerada

Moto kuryenin şaha kaldırma şovu kazayla bitti: O anlar kamerada
Moto kuryenin şaha kaldırma şovu kazayla bitti: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da trafikte motosikleti şaha kaldıran kuryenin geçirdiği kaza kameraya yansıdı. Yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı.

Moto kuryenin şaha kaldırma şovu kazayla bitti: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi istikametine seyreden O.D. (19) kullandığı 34 ECV 132 plakalı motosikleti şaha kaldırdı. Saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden O.D. kaza yaptı.

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan O.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan sürücü O.D.'nin motosikleti şaha kaldırdığı esnada kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Hüseyin Tayyar

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