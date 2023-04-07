Motokurye konusunda güvenilir markalar tercih edilmeli

Bünyesinde 5 bini aşkın kuryeyi barındıran şirket, kurye çalışanlarına güvenli çalışma alanı sağlamak başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Hızlı teslimatın önde gelen ismi olan Vigo'nun Satış Direktörü Fatih Yıldız ve Pazarlama Müdürü Eray Akıncı sektörde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken işletmelerin neden hızlı teslimat markalarını tercih etmeleri gerektiği yönünde de açıklamalarda bulundu.

"İşletmeler bilinmeyen birçok maliyeti olduğu için kurye çalıştırmayla uğraşmak istemiyorlar"

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vigo Satış Direktörü Fatih Yıldız, “İşletmelerin kurye tarafında bilinmeyen birçok maliyeti var. Bunlar, akaryakıt maliyeti, motor bakımı, lastik değişimi, kuryenin yemeği, sigortası birçok maliyeti var. Bu maliyetler işletmeleri çok yorduğundan bunları tamamen devretmek istiyorlar. Kuryeye ait ne kadar maliyet varsa tamamını kurye platformları sağlıyor. İşletmeci sadece işletmesini odaklanıp o taraftaki büyümesine odaklanıyor'' dedi.

Yıldız,"Kurye hizmetini alan işletmeler faaliyetlerini hızlı teslimata uygun hale getirdi. Müşteriler de artık siparişlerinin en hızlı şekilde evine gelmesini istiyorlar. Vigo, kurumsal firmalara kuryenin ihtiyacı olan her şeyi sağlayıp sadece işletmelerine odaklanmasını ve kuryenin ihtiyacı olan tüm süreçleri de Vigo'ya devretmesini istiyor. Vigo, bu yüzden işletmelere kurye takibine kadar işlerini kolaylaştıran birçok avantajı teknolojik alt yapısı ile sağlayabiliyor. Bir restoranın marketin ya da hızlı teslimatı talep eden bir markanın güvenlik ihtiyacı var. Siparişim alındı mı, teslim edildi mi, bunları görüntülemek ister. Bu noktada biz müşteriye en hızlı teslimatı en güvenilir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sipariş yolda giderken işletmelerin aklı kuryede kalmamalı. Bizde sipariş geldiğinde müşteriye olan uzaklık teknolojik alt yapı sayesinde anında hesaplanır. Kurye, en hızlı yolla en kısa yoldan müşteriye ulaşmak adına en hızlı rotayı kullanır.

Profesyonel Kurye hizmeti alan işletmeler büyüyor

Sözlerine devam eden Yıldız, “Kurye hizmeti alan markalar, aynı zamanda kuryenin performansını da ölçümlemek istiyorlar. Panellerde teknolojik altyapımızla birlikte müşterilerimize bu hizmeti de sağlıyoruz. Süreçle ilgili akışı erişebilecekleri bir canlı ekran sunuyoruz. Müşterilerimiz bu ekran üzerinden kuryesini takip edebilir, puantajını kontrol edebilir aynı zamanda bir sıkıntı yaşanmaması adına müşteri ile sürekli iletişimde olup belirli aralıklarla kendileri ile puantaj paylaşıyoruz. Müşterilerin maddi kayıplarını öngörüyoruz. Kuryenin atabileceği paket sayısını, kuryenin yazılacağı vardiyayı bunları da düşünüyoruz. Bu istikamette müşterilerimize önerilerde bulunuyoruz. İşletmelerin bize ulaşmasını istiyoruz. Hızlı teslimatta bizimle beraber yola çıkan müşterilerimizin büyüdüğünü de gözlemliyoruz” diye konuştu.

Kuryelere saatlik garanti ücret

Vigo Pazarlama Müdürü Eray Akıncı, “Motokurye konusunda güvenilir markalar tercih edilmeli. Bizim Vigo olarak mottomuz kuryeler için en rahat ve en mutlu olacakları ortamı sağlamak. Kuryelere sağladığımız yan haklarla, gösterdiğimiz değerle bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Kuryelerimize yakıt noktasına destek oluyor yüzde 10 iskonto sağlıyoruz. Yine önemli bir nokta olan özel sağlık sigortamız var. Kuryelerimiz herhangi bir sağlık probleminde anlaşmalı olduğumuz kurumlara gidip özel hastanelerde bu hakkı kullanabiliyorlar. Vigo olarak biz çalışanlarımıza bu hakkı veriyoruz. Kazanç imkanlarına gelince bizim en büyük artımız kuryelerimize saatlik garanti ücret veriyoruz. Birçok firma ise kuryelerini sadece paket başı ücretle çalıştırıyor. Biz de mesai saatleri 12 saat, 10 saat, 8 saat ya da part time olarak değişiyor. Kuryelerimiz işe başlamadan önce bu saat dilimlerinden birini seçebiliyor. Diğer bir önemli konu da güvenlik. Bizim Vigo olarak 5 kırmızı çizgimiz var. Vigo kuryeleri kask takmak zorunda. Kasksız Vigo kuryesi göremezsiniz. Yine korumalı mont kesinlikle giymek zorunda. Trafik kurallarına riayet etmek zorundalar. Bu şartlar altında onlar için daha güvenli bir ortam sağlamış oluyoruz'' açıklamasını yaptı.

Abdul Samet Kaya- Muhammed Talha Yazıcı

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