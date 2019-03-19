İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motor çalıntı, plaka sahte çıktı

Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
Motor çalıntı, plaka sahte çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamalar sırasında durdurulan motosiklet çalıntı çıkarken, plakasının ise başka motosiklete ait olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından motosiklete el konurken, sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalar kapsamında durdurulan motosiklet sürücüsü şok etti. 16 KCZ 68 plakalı motosiklet sürücüsü F.K. Trafik Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde, motosikletin çalıntı ve plakasını farklı motosiklete ait olduğu tespit edildi. Motosikletin gerçek plakası ise 16 KLJ 15 olduğu ortaya çıktı. Sürücü F.D'nin ise sürücü belgesi olmadığı belirlendi. Şahsa ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı bin TL cezai işlem uygulandı. Çalıntı motosiklet ekipler tarafından incelenmek üzere karakola götürüldü. İfadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücü motosikleti bir tamirhanede aldığını söyledi. Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.  

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.