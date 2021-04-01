Motor ve şasi numaralarını siliyorlardı, tutuklandılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milas JASAT ekipleri tarafından Milas'ta otomobillerin motor ve şasi numaraları üzerinde değişiklik yaparak resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Baharlı Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir işyerinde yapılan aramada farklı marka ve modelde 20 otomobilde yapılan ön incelemede motor ve şase numaralarında oynama yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak M.Ö., G.Ö., K.Ö. ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Oktay Çayırlı

