Motor yat bir anda alev aldı, 6 kişi canını zor kurtardı

Turgutreis Mahallesi, Çatal Ada açıklarında 16 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Haktan' isimli motor yat bir anda alev aldı. Bir anda alev topuna dönen, sürat botunda bulunan 6 kişi yaralandı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler yattan kendi imkanlarıyla ayrılan 6 kişiyi sahil güvenlik botuna aldı. Bitkin düştükleri öğrenilen 6 kişi 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alevlere yenik düşen motor yat ise bir süre sonra Ege sularına gömüldü.

Eren Ayhan