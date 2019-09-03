İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
Motora giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı

Zonguldak'ta bir AVM otoparkında aracın motor kısmına giren yavru kedi araç sürücüsüne zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Yavru kedi park halindeki aracın motor kısmına girdi. Kedinin zarar görmemesi için güvenlik görevlileri araç sürücüsünü bularak olayı haber verdi. Alışveriş merkezi çalışanları ve araç sürücüsü dakikalarca yavru kediyi çıkarmak için uğraşsa da sonuç alamadı. Ardından yavru kedi araçtan çıkarak aracın altında beklemeye başladı. Alışveriş merkezi çalışanları kediye müdahale etmek istemesi üzerine kedi korkarak tekrar araca geri girdi. Uzun süren kovalamacının ardından yavru kedi tekrar araçtan çıkarak aracın altında beklemeye başladı. Alışveriş merkezi güvenlikleri kediyi son bir hamleyle yakalayarak kurtardı. Alışveriş merkezi çalışanlarının hareketi vatandaşlardan takdir topladı.

Emre Can Bayram 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.