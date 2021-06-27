Motorin dolu tanker devrildi, yol adeta göle döndü

Kaza, sabah saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi çıkışı Makas Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara yönüne seyir halinde olan A.T. (56) idaresindeki 06 DV 7803 plakalı motorin dolu tır tanker, bir akaryakıt istasyonu yakınında lastiğinin patlaması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla refüje çıkarak aydınlatma direğini devirip karayoluna devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralandı, motorin yola döküldü

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, kaza anında yırtılma meydana gelen tankerde dolu motorin yola döküldü, yol adeta göle döndü. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tankerin yolun tamamını kapatması nedeniyle ulaşım çevre sokaklardan kontrollü olarak sağlandı. Tırın refüje çarpması anında karşı şeride fırlayan kilitli parke taşları da karşı yöndeki ulaşımı durdurdu. Karşı şeritteki ulaşım polis ekipleri ve çevreden görenler tarafından taşlar alınarak kısmen açılırken, Karayolları ekibi tarafından yoldaki taşlar temizlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise tankerin devrildiği yerin yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın refüje çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş



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