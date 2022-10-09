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Motorine 1 haftada 4'üncü zam geliyor!

Motorine 1 haftada 4'üncü zam geliyor!
Motorine 1 haftada 4'üncü zam geliyor!

Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca sürücünün takibinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için Salı gününden geçerli olmak üzere bir zam daha geleceği öğrenildi.

Kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Petrolün yükselmesiyle akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. 

Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 38 kuruş arttı. Son olarak dün motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,40 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.

MOTORİN ZAM GÜNLÜĞÜ İSE ŞÖYLE;

  • 5 EKİM - 1,10 LİRA
  • 6 EKİM - 1,38 LİRA
  • 7 EKİM - 1,53 LİRA
  • 10 EKİM - 1,39 LİRA

TOPLAMDA - 5,40 LİRA ZAM UYGULANDI

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