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Motorine 66 kuruş zam

Motorine 66 kuruş zam
Motorine 66 kuruş zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara'da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir'de ise 9,44 liradan 10,10 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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