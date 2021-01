Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar sele kapıldı. Özellikle kısıtlamadan muaf olduğu için dışarıda olan vatandaşlar da sele kapılmamak için uzun uğraşlar verdi. Buca ilçesinde motorlu kurye Özgür Seven, motoruyla selde sürüklendi. Hem kendi canını hem de motorunu kurtarmaya çalışan Seven, güçlükle kendini korumaya çalıştı. Motoruyla birlikte düşen Seven, ayağa kalkıp bu kez de motorunu selden kurtarmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedi.

Öte yandan başka bir motorlu kurye de kısıtlama saatlerinde yağmura yakalandı. Kurye, ıslanan botlarını sıkarak yağmurda ne kadar ıslandığını kamera ile kayda aldı.