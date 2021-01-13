İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı

Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı
Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Buca ilçesinde sele kapılan motorlu kuryenin kurtulma çabaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motorlu kurye sele kapıldı, canını zor kurtardı - Tıkla İzle

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar sele kapıldı. Özellikle kısıtlamadan muaf olduğu için dışarıda olan vatandaşlar da sele kapılmamak için uzun uğraşlar verdi. Buca ilçesinde motorlu kurye Özgür Seven, motoruyla selde sürüklendi. Hem kendi canını hem de motorunu kurtarmaya çalışan Seven, güçlükle kendini korumaya çalıştı. Motoruyla birlikte düşen Seven, ayağa kalkıp bu kez de motorunu selden kurtarmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedi.

Öte yandan başka bir motorlu kurye de kısıtlama saatlerinde yağmura yakalandı. Kurye, ıslanan botlarını sıkarak yağmurda ne kadar ıslandığını kamera ile kayda aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.