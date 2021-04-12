Motosiklet alev alev yandı

Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'ndeki Erdoğan İş Merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çevik'e ait binanın yanında duran motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yanı başındaki Mehmet Çevik'e ait 4 katlı binaya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alev alan motosiklet binanın çıkış kapısına yakın olduğu için vatandaşlar binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar dükkanlarından getirdikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale ettiler. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanan motosiklete hemen müdahalede bulundu. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangında zarar gören binada da soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise yaralı olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, motosikletin plakası olmaması nedeniyle sürücüye ulaşamadı.

Cem Aydın isimli vatandaş, yangının neden çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Ben bir anda alev aldığını gördüm. Kısa süre görüntü aldıktan sonra yangın tüpü ile motosiklete müdahalede bulunduk" dedi.

İsmail Yasin Akçın

