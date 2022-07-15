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Motosiklet çalan şahıs tutuklandı

Motosiklet çalan şahıs tutuklandı
Motosiklet çalan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da motosiklet çalan şahıs polisin 1 hafta süren takibi sonrası yakayı ele verdi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan şahıs sonrasında tutuklandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Bursalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş mahallesi Bursalı sokakta yaşayan R.Ç., gece evinin önüne park ettiği motosikletin sabah olduğundan yerinde olmadığını fark etti. R.Ç., ardından durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemede hırsızlığı R.G., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. R.G., sonrasında polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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