Motosiklet faciasından acı haber geldi

Düzce'de Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler Kavşağı'nda meydana gelen kazada Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Emrah I. idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, 17 yaşındaki K.Ö. idaresindeki bisiklet ile yaya olduğu ileri sürülen R.K.'ya çarpmıştı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, R.K. ile Emrah I. yaralanmıştı.

Kazanın ardından yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Acı haber gece saatlerinde geldi

Hastaneye kaldırılarak Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü 17 Yaşındaki Kadir Özçelik'ten acı haber gece saatlerinde geldi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Kadir Özçelik yaşamını yitirdi.

Selçuk Akyol – Enes Bektaş

