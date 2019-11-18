Motosiklet hırsızı 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 gün içerisinde motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 12 kişiyi yapılan çalışmalar sonucunda yakaladı. Yakalanan 12 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 12 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 12 kişiden F.Ç., A.C., A.K., F.K., Y.T., isimli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların çalmış olduğu 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

