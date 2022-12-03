Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Laçin 01 AKN 822 plakalı motosikletini oturduğu Vehbi Şenbayrak Apartmanının bahçesine park edip evine çıktı. Bir süre sonra 2 hırsız, apartman bahçesine gelerek motosikleti görünce çalmak için içeriye girdi. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken, diğeri motosikletin kilidini kırdı. Etrafta kimsenin olmadığına emin olan hırsızlar, apartmanın bahçesinden motosikleti çaldı. Daha sonra şüpheliler çaldıkları motosiklet ile izlerini kaybettirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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