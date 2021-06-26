İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş’ta site bahçelerinden iki adet motosikleti çalan şüpheliler yakalandı. Motosikletlerin çalına anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi ve Aslanbey mahallelerindeki sitelerde meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Eşkalleri belirlenen şahıslar K. E.(20) ve Ş. İ.(19) ikametlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgularında uçlarını kabul eden şüpheliler, motosikletleri de S.D.(19) isimli şahsa 2 bin 300 liraya sattıklarını itiraf etti. S.D'nin ikametinde yapılan aramada çalıntı motosikletlere ulaşan polis ekibi, ‘Suç eşyasını satın almak' suçundan adli işlem başlattı.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Ş. İ. adli kontrol alırken, K.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Ulubey

İLGİLİ HABER
Motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı Motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı
İLGİLİ HABER
Hırsız pireler tutuklandı Hırsız 'pireler' tutuklandı
İLGİLİ HABER
Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.