Motosiklet hırsızlarının rahat tavrı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosiklet sahibi H.Ş, motosikletini evinin önüne park etti. Sabah tekrar motosikletini kullanmak isteyen H.Ş, bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol eden H.Ş., gece saatlerinde kimliği tespit edilemeyen iki kişi tarafından motosikletinin çalındığını fark etti.

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