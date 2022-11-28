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Motosiklet hırsızlarının rahat tavrı güvenlik kameralarına yansıdı

Motosiklet hırsızlarının rahat tavrı güvenlik kameralarına yansıdı
Motosiklet hırsızlarının rahat tavrı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya’da iki kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık şüphelilerinin rahat tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Motosiklet hırsızlarının rahat tavrı güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosiklet sahibi H.Ş, motosikletini evinin önüne park etti. Sabah tekrar motosikletini kullanmak isteyen H.Ş, bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol eden H.Ş., gece saatlerinde kimliği tespit edilemeyen iki kişi tarafından motosikletinin çalındığını fark etti.

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