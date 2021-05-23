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Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile engelli aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile engelli aracı çarpıştı: 2 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi.İnegöl merkezden Cerrah kavşağına seyir halinde olan sürücü İşitme engelli Hazım A. (45) yönetimindeki 3 tekerlekli engelli aracı, ara sokağa dökmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen Sürücü Muhammed Miraç Y. (22) yönetimindeki 16 ANA 614 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile engelli aracında yolcu Rabia A. (20) yaralandı.2 yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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