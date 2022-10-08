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Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, eski Sivas Caddesi cezaevi yakınlarında meydana geldi. Y.E.K. (15) idaresindeki 58 ADK 639 motosiklet ile Y.D. yönetimindeki 58 ACR 109 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan B.A.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayseri'ye sevk edilen B.A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Bardak
 

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