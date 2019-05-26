İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Camikebir Mahalllesi'nde İl Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Valiliği yanında bulunan Mahmut Şevket Sokak'a yan yoldan girmeye çalışan Zeki U.'nun kullandığı 81 BZ 015 plakalı otomobil, ana yola çıktığı esnada Anıtpark'tan Asar Deresi istikametine gitmekte olan Erdem A.'nın kullandığı 81 DK 745 plakalı motor çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Yaralı motor sürücüsü Erdem A.'ya kaza yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekibi daha sonra yaralı sürücüyü ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Selçuk Akyol
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.