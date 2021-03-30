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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darıca Mahallesi 5700. Bulvar üzerinde seyir halindeki İlker T. İdaresindeki 11 BB 509 plakalı Dacia marka otomobil ile bulvara çıkmaya çalışan Murat T. İdaresindeki 81 ABC 745 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Murat T. Savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaparak Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk etti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol
 

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