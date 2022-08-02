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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karakolu Semerkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Emrah Ç. yönetimindeki 38 EE 304 plakalı otomobil, Yunus A. idaresindeki 50 ACA 745 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsü Emrah Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Y.A. ve O.Ç.'de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.A. da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

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