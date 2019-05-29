Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 00.15 sularında D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halindeki R.T, idaresindeki 16 RK 578 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden B.B, yönetimindeki 34 FF 5382 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü R.T, ile arkasında duran ismi belirlenemeyen kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ile yanındakiler kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bir süre aksayan trafiğin aksadığı yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Medeni Topaloğlu