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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kağıthane’de ters yönden giden motosikletli kurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada kurye Kadir Gulberdiyev hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hürrem Öztürk'ün kontrolündeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden gelen Türkmenistan uyruklu Kadir Gulberdiyev (25) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale gelirken yola savrulan kurye Kadir Gulberdiyev ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurye Kadir Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Doğan Can Cesur

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