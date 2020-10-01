Motosiklet kazaları güvenlik kamerasında

Dün Beylikdüzü ve Esenyurt'ta meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler ölümden kıl payı kurtuldular. E-5 Saadetdere mevki ve Beylikdüzü Kavaklı mahallesinde meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. E-5 Saadetdere mevki'inde meydana gelen kazada ise seyir halinde ilerleyen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motora arkadan vuran bir araba, kaza sonra yaralılar ile ilgilenmeden olay yerinden uzaklaştı. Motosiklet sürücüsünün ayağından yaralanırken, arkasında oturan arkadaşı kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Beylikdüzü'nde meydana gelen kazada ise, ara yoldan ana yola çıkan bir otomobil, seyir halinde ilerleyen motosikleti görmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü fırlayarak park halindeki bir arabaya vurarak durdu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erdal Can İçelli