Motosiklet kazalarında dikkat çeken artış

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2022 yılında ülke genelinde 485 bin 48 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarına sebep olan unsurların başında sürücü yaya ve araçlar gelirken, kazalara karışan araç türlerine bakıldığında ise otomobillerden sonra ikinci sırayı motosikletler aldı. 2022 yılında 485 bin 48 kazanın 79 bin 874'ünü bisiklet, motosiklet ve motobisiklet kazaları oluşturdu.

Çorum polisinden sıkı denetim

Çorum Emniyet Müdürlüğü de motosiklet kazalarını önlemek ve trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgilere dayalı olarak analizler yapılıyor. Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hâkimiyeti artırılarak kazaların önüne geçilmesi sağlanıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 9 bin 315 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapılırken bir önceki yıla oranla denetimlerde yüzde 8'lik artış oldu.

Muhammed Muttalip Yalçın

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