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Motosiklet kazası 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Motosiklet kazası 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Motosiklet kazası 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç, kazada hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Isparta Konya D-330 yolu Çukuryaka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Enes Durmuş Yıldırım (17) kontrolünde bulunan motosiklet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Ramazan Sarıpınar
 

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