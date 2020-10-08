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Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Atatürk Caddesi Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana gelmişti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, ilçe merkezine doğru gelen Ercan Y. idaresindeki 11 AAP 563 plakalı motosiklet, kontrolsüz dönüş yapması sonucunda Musa A. idaresindeki 34 BDF 572 plakalı otomobilin arka kısmından çarptığı görülüyor. Kazanın ardından araç içerisindeki vatandaşların şaşkınlıkla araçtan indikleri görülüyor.
Kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanmış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İsmet Cep
 

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