İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosikletten düşen 22 yaşındaki K.S. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.S. idaresindeki 07 ARR 592 plakalı motosiklet Hocalar ilçesi yönünde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sandıklı Jandarma Trafik timleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.S. ambulans ile Hocalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Bayar

İLGİLİ HABER
Aydında zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Aydın’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Tokatta 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
Büyükçekmecede 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasına başlandı Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasına başlandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.