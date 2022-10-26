Motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Olay, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.S. idaresindeki 07 ARR 592 plakalı motosiklet Hocalar ilçesi yönünde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sandıklı Jandarma Trafik timleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.S. ambulans ile Hocalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Bayar

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