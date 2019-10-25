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Motosiklet kazasında ağır yaralan genç hayatını kaybetti

Motosiklet kazasında ağır yaralan genç hayatını kaybetti
Motosiklet kazasında ağır yaralan genç hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Bahadır Karacan, tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Ekim Pazartesi günü Tosya ilçesinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki Bahadır Karacan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir iş yerinin içecek dolabına çarptı. Kasksız olduğu öğrenilen Bahadır Karacan, kazada ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Karacan, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kastamonu'da yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bahadır Karacan, kazadan üç gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Ünsal
 

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