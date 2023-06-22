Motosiklet kazasında iki kuzen hayatını kaybetti

Kaza, Arsuz-Çevlik yolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atacan Altın idaresindeki 31 MAF 56 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atacan Altın (19) ve motorun arkasında bulunan amcasının oğlu Hasan Altın'ın (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İki kuzenin cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Alican Gümüş



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