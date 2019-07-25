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Motosiklet minibüsün altında kaldı, sürücüsü ağır yaralandı

Motosiklet minibüsün altında kaldı, sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet minibüsün altında kaldı, sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan motosikletli sürücü, seyir halindeki minibüsün altında kalması sonucu ağır yaralandı.

Motosiklet minibüsün altında kaldı, sürücüsü ağır yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Gökbayrak (22) idaresindeki 16 KIS 31 plakalı motosiklet, seyir halindeki Aytaç Şafak'ın kullandığı 71 BE 848 plakalı minibüsün altına girdi. Kazanın etkisiyle motosiklet parçalanırken, sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Gökbayrak, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gökbayrak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Hasan Ay

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