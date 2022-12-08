İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı

Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı
Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı

Antalya’da trafikte tartışan halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda motosiklet sürücüsü bıçakla yaralandığını iddia ederken, halk otobüsü şoförü suçlamayı reddetti.

Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı - Tıkla İzle

Olay, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda dün meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga, yolcuların ve durakta bekleyen vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Olayda elinden yaralanan motosiklet sürücüsü O.G., otobüs şoförünün kendisine bıçak çektiğini iddia ederken, halk otobüsü şoförü ise suçlamaları reddetti. Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsünün otobüs şoförü hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Lise öğrencileri maçta birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti Lise öğrencileri maçta birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti
İLGİLİ HABER
Bursada liseli gençlerin kavgası kamerada Bursa'da liseli gençlerin kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Hakkaride 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada Hakkari'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı, o anlar kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.