Motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün kavgasını vatandaşlar ayırdı

Olay, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda dün meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga, yolcuların ve durakta bekleyen vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Olayda elinden yaralanan motosiklet sürücüsü O.G., otobüs şoförünün kendisine bıçak çektiğini iddia ederken, halk otobüsü şoförü ise suçlamaları reddetti. Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsünün otobüs şoförü hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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