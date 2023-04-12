Motosiklet sürücüsü ölümden son anda böyle kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Harun A., idaresindeki 41 NK 936 plaka sayılı kamyonla 564. sokağa dönmek isterken yine sağından gelip Eski İtfaiye Kavşağına devam etmekte olan Mihail Mehmet B. yönetimindeki 17 UA 282 plakalı motosikletliye çarptı. Kamyonun iki tekerinin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtulan motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bekir Terzioğlu

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