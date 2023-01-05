Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

Kaza, Düziçi Refik Cesur Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. yönetimindeki 80 DT 968 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen 80 ADH 826 plakalı Özlem K. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Ali M.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

Merden İslah

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